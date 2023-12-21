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УК Подмосковья выполнили 6,7 тыс. задач по очистке домов от сосулек и снега
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Общество — 21 Декабря 2023, 15:35
К сегодняшнему дню УК Подмосковья провели более 83,5 тыс. осмотров домов с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» для выявления снега и наледи. В результате обходов с МП были сформированы 8,5 тыс. заданий по очистке крыш и выступающих конструкций домов, и 79% из них управляющие компании выполнили, информирует пресс-служба Госжилинспекции региона.
Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что полностью справляются с задачами в 29 городских округах, Госжилинспекция контролирует процесс через цифровые ресурсы.
За последнюю неделю УК отчитались о завершении еще 21 328 осмотров домов со скатными крышами с помощью мобильного приложения и получили через портал ЕДС еще 3 тыс. задач на очистку конструкций МКД. Всего за время действия зимней опции система цифрового надзора сформировала 8 545 таких заявок.
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