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Выдача экспортных лицензий на ряд товаров полностью перешла на платформу «Мой экспорт»
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Общество — 21 Декабря 2023, 15:36
Для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных дикорастущих растений и прекурсоров необходимо использовать платформу «Мой экспорт», которая является официальным каналом для получения лицензии Минпромторга России, эти продукты имеют большой спрос на международном рынке и являются важной составляющей экспортной деятельности российских компаний, передает пресс-служба АО «Российский экспортный центр».
Первая группа товаров, на которую можно оформить экспортную лицензию, включает в себя живую рыбу, ракообразных и моллюсков, а также другие живые водные биологические ресурсы. Вторая группа — дикорастущие растения, которые имеют высокую ценность из-за своих уникальных свойств или редкости. Третья группа объединяет химическиет вещества, которые используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности, ат также для создания ароматизаторов и отдушек при производстве потребительских товаров.
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