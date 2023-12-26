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Минтранс Подмосковья отметил места предновогодних пробок
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2023, 14:35
Традиционно в последнюю неделю перед новым годом число транспорта на дорогах Московского региона растет, в связи с чем увеличивается и время проезда по привычным маршрутам – особенно в центр городов, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«Вечерний час пик сместился на более раннее время – особо интенсивное движение начинается в районе 16.00. Движение затруднено на основных магистралях Подмосковья, съездах с МКАД, центральных улицах городов, а также на дорогах рядом с крупными торговыми центрами, кафе и ресторанами», - говорится в сообщении.
Перед новым годом все стараются успеть завершить дела, но это не повод торопиться на дорогах и во дворах: обращайте внимание на знаки, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, не маневрируйте и уважайте всех участников дорожного движения. Уже 31 декабря число поездок снизится, и в праздничные выходные трафик будет менее интенсивным, а вот со второй половины января вернётся в обычный режим.
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