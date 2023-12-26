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Стало известно, как будет работать общественный транспорт Подмосковья в новогодние праздники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2023, 14:35
В предпраздничные и праздничные дни изменится график работы общественного транспорта Подмосковья, передает пресс-служба Минтранса региона.
«В новогодние праздники на маршрутах региона будут работать 7 тыс. автобусов, из них 3,3 тыс. транспортных средств на маршрутах Мострансавто. По расписанию буднего дня автобусы на маршрутах будут работать 30 и 31 декабря, а с 1 по 8 января - по расписанию субботы. Также отметим, что с 31 декабря на 1 января транспортные средства будут курсировать до 3 часов ночи», - говорится в сообщении.
Пригородные электропоезда в эти дни также будут ездить по специальному новогоднему графику: 29 декабря — по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья.
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