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В Воскресенске открыли движение по путепроводу через ж/д пути на ул. Федотовской
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Общество — 26 Декабря 2023, 14:36
В Воскресенске завершили работы по 1-ой очереди капитального ремонта путепровода через ж/д пути на ул. Федотовской и открыли движение транспорта по отремонтированном участку дороги, работы провели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», информирует пресс-служба Минтранса региона.
«В рамках 1 этапа дорожные службы полностью заменили мостовое полотно, включая гидроизоляцию и асфальтобетонные покрытия, построили новые тротуары, выполнили замену опорных частей и уложили новое дорожное полотно на подходах. Начало работ по 2-ой очереди запланировано на апрель 2024 года. В рамках 2 этапа на путепроводе также полностью заменят мостовое полотно, устроят новые тротуары, построят новые лестничные сходы и отремонтируют опоры и балки пролетных строений», - говорится в сообщении.
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