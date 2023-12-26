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Андрей Воробьев: В этом году в медучреждения Подмосковья поступило около 120 новых машин скорой помощи
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2023, 14:36
Завершилась поставка еще 83 автомобилей. Это 55 «ГАЗелей Next» класса В, 14 полноприводных «Нив» класса В и 14 «ГАЗелей Next» класса С. Машины поступили на подстанции скорой помощи в 50 городских округов. Также один автомобиль по поручению губернатора передан ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Автомобили приобретены за счет бюджета Московской области. Ранее регион получил машины от Минпромторга: 28 - ГАЗ Next и 8 - ГАЗ «Соболь».
«В системе скорой помощи нашего Подмосковья работают почти 10 тысяч специалистов, в том числе на переднем крае в составе бригад – свыше 8 тысяч. Для них и для пациентов, к которым они спешат каждый день, огромное значение имеет надежность, качество, оснащенность автомобиля, поэтому мы постоянно обновляем автопарк службы СМП. За предыдущие три года передали на подстанции свыше 600 автомобилей. В этом году - еще 119. Это «Газели» с оборудованием для экстренной помощи и с более сложной техникой - «реанимации на колесах», а также хорошо проходимые по бездорожью «Нивы». Стараемся равномерно распределять их по городским округам, чтобы современные машины были везде и в нужном количестве. Обязательно будем продолжать эту работу», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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