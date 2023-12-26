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ФАС России раскрыла картель автотранспортных компаний
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2023, 14:37
Реализация незаконного соглашения позволила организациям заключить государственные контракты на сумму свыше 798 млн рублей, передает пресс-служба УФАС Подмосковья.
«ФАС России признала нарушение антимонопольного законодательства в действиях ООО "Авто РГ", ООО "Тимреспект", ООО "Аксон", ООО "Автовела" и ООО "Автокоординатор"», - говорится в сообщении.
Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 13 торгах. Закупки проводились на право оказания автотранспортных услуг и услуг фотовидеофиксации дорожных правонарушений на территории города Москвы и Московской области. Общая стоимость заключенных контрактов составила 798 750 968 рублей.
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