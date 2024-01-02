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Открылась регистрация на «Лыжню России-2024» в Химках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2024, 16:45
Начался прием заявок на участие в 42-м всероссийском старте Лыжни России, который состоится 10 февраля. Центральный старт в Московской области пройдет в Химках, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
«В этом году регистрация участников проходит через портал Госуслуги», - говорится в сообщении.
«Лыжня России» – традиционно одно из крупнейших зимних спортивных соревнований года. Мероприятие объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Суммарно в гонке участвуют свыше полумиллиона человек более чем из 70 регионов России.
Принять участие в «Лыжне России» в Подмосковье могут все желающие в возрасте от 12 лет. Для участников будет подготовлена одна дистанция – 10 километров.
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