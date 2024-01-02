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Андрей Воробьев исполнил новогодние желания 5 детей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2024, 16:45
3-летний Тимофей из Донецкой Народной Республики очень хотел велосипед. Шарик с его мечтой губернатор Московской области снял с кремлевской «Елки желаний». Мальчик с мамой и бабушкой живет в подшефной Подмосковью территории - п. Седово Новоазовского района. В преддверии Нового года по поручению Андрея Воробьева подарок доставил вице-губернатор региона Евгений Хромушин, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Спасибо большое Андрею Юрьевичу Воробьеву за исполнение мечты! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Мира всем, добра и Победы!», - сказала мама Тимофея Виктория.
У Матвея из Ивантеевки, которому 8 лет, заветной мечтой было - проехаться в танке. Он написал об этом в открытке, которую разместили на ёлке в Мастерской управления «Сенеж». Губернатор снял письмо и пообещал помочь исполнить желание.
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