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В Красногорске открыли движение по новому надземному переходу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2024, 16:45
В Красногорске открыли движение по новому надземному пешеходному переходу на пересечении ул. Речной и Волоколамского шоссе, передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Строительство нового надземного перехода длиной более 166 метров позволило ликвидировать наземный переход и в перспективе увеличить пропускную способность на одном из загруженных участков Волоколамского шоссе. Теперь порядка 45 тысяч пешеходов будут безопаснее переходить через оживленный перекресток, а проход к ж/д платформе Павшино станет гораздо удобнее», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В ходе строительства объекта было проведено устройство трех башен-сходов, которые оборудованы лестничными сходами, и пролетных строений. Остекление пешеходного перехода выполнено из ударопрочного монолитного поликарбоната.
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