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Более 100 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2024, 16:46
В Московской области продолжается оснащение медорганизаций современным медицинским оборудованием, в том числе тяжелым, это необходимо для проведения качественной диагностики, так, на этой неделе в Подмосковье ввели в работу еще 19 единиц тяжелой техники, информирует пресс-служба Минздрава региона.
Новые рентгеновские аппараты заработали в Бронницах, Воскресенске, Можайске, Талдоме, Дубне, Орехово-Зуеве, Истре, Сергиевом Посаде, Клину, Серпухове, новый маммограф – в Коломне, а флюорограф – в Ногинске.
«Для выполнения качественной диагностики и назначения эффективного лечения важны и профессионализм врачей, и современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторные отделения современной тяжелой техникой. С начала года мы поставили в медорганизации Подмосковья 103 единицы тяжелого медоборудования: 75 рентген-аппаратов, 4 флюорографа, 14 маммографов, 4 ангиографа, а также 5 аппаратов КТ и 1 МРТ», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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