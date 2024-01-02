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В 2023 году льготные земельные участки получили 556 врачей Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2024, 16:47
С начала 2023 года в Московской области 556 медицинских работников получили земельные участки по программе «Земля врачам», в лидерах городские округа – Ступино, Пушкинский и Воскресенск, передает пресс-служба регионального Министерства имущественных отношений.
«Мера поддержки врачей у нас в регионе реализуется с июля 2021 года. Участки мы предоставляем в черте населённых пунктов, в пяти городских округах организовали целые посёлки для врачей. Тем самым, мы решаем одну из важнейших задач – привлечь узких квалифицированных специалистов в отдалённые населенные территории Подмосковья. В этом году землевладельцами стали 556 врачей. Данная программа рассчитана до 2026 года, поэтому у желающих медиков построить свой дом еще есть все шансы сделать это с поддержкой государства. Главное условие - стаж работы в учреждении здравоохранения Московской области должен быть не менее 3 лет. Участки земли предоставляются безвозмездно врачам 38 специальностей в 31 городском округе», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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