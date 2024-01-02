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С 1 января автобусы на маршруте №459 из Лобни будут следовать до метро Физтех
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Общество — 2 Января 2024, 16:47
В Лобне с 1 января изменится схема движения маршрута №459 «ст. МЦД Лобня — Москва (м. Алтуфьево)», по новой схеме движения автобусы будут следовать до станции метро Физтех, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«На маршруте будут курсировать 5 автобусов, совершающих 80 рейсов в сутки. Первый рейс будет отправляться от станции МЦД Лобня в 06.00, а последний от — метро Физтех в 22.00», - говорится в сообщении.
Отметим, что на маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд в автобусе можно банковскими и транспортными картам «Тройка» и «Стрелка».
Также для пассажиров действуют альтернативные маршруты до станции метро Алтуфьево. Из Лобни жители могут доехать до станции метро на электропоезде МЦД-1 с пересадкой на маршрут №545 «Долгопрудный — Москва (м. Алтуфьево)». А еще до метро Алтуфьево можно доехать из Мытищ на маршруте № 519 «Марфино — Москва (м. Алтуфьево)».
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