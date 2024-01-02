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В Подмосковье количество многодетных семей в этом году увеличилось на 8 тыс.
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2024, 16:48
На сегодняшний день в Подмосковье проживает порядка 110 тысяч многодетных семей, которые воспитывают трех и более детей, информирует пресс-служба Минсоцразвития региона.
«За год прирост составил 8 тысяч семей! Всего же в многодетных семьях у нас воспитывается более 350 тысяч детей», – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Министр добавила, что новый 2024 год объявлен в России Годом семьи.
В пресс-службе Министерства социального развития региона также дополнили, что для многодетных семей действует ряд, как федеральных, так и региональных мер поддержки. Например, в Подмосковье многодетные семьи могут рассчитывать на комплексную услугу, которая позволяет получить электронное удостоверение многодетной семьи, выплату на школьную форму - 3 000 рублей, компенсацию ЖКУ, соц карту и многое другое.
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