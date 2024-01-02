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Выдано разрешение на ввод школьного корпуса в Долгопрудном
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2024, 16:48
Завершено строительство нового корпуса школы №14 на 300 мест в Долгопрудном, объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, передает пресс-служба Минстроя Подмосковья.
«Готовится к открытию новый учебный корпус школы №14. Он рассчитан на 300 учеников», - говорится в сообщении.
Здание школы на Новом бульваре рассчитано на 300 учеников. С основным зданием школы его соединяет теплый переход. Общая площадь здания составит порядка 5 тыс. кв. м. Пристройка включает учебные классы, актовый и спортивный залы, медицинский кабинет. На ее территории расположены игровые и спортивные площадки.
Возводить здание начали в 2022 году. Работы вели в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.
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