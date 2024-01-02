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В Ногинске открыли движение по мосту на ул. Советской Конституции
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Общество — 2 Января 2024, 16:49
В Ногинске завершили работы по первой очереди капитального ремонта и открыли движение по отремонтированному участку моста на ул. Советской Конституции, работы провели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», информирует пресс-служба Минтранса региона.
«На мосту в Ногинске в рамках первого этапа демонтировали половину сооружения, устроили фундаменты опор из буронабивных свай длиной 25 метров. Дорожные специалисты смонтировали новое железобетонное строение, устроили новое мостовое полотно, а дорожное покрытие выполнили из двухслойного литого асфальтобетона, также для комфорта пешеходов обустроили широкие удобные тротуары», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Начало работ второй очереди ремонта запланировано на апрель 2024 года, когда наступят благоприятные погодные условия. На путепроводе полностью демонтируют вторую часть старого сооружения, смонтируют новое железобетонное строение, устроят фундаменты опор и новое мостовое полотно. Кроме того, на мосту будут выполнены работы по переустройству существующих коммуникаций. Завершить капитальный ремонт на мосту планируется в октябре 2024 года.
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