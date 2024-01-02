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Долгопрудненские врачи прооперировали пациента с «болезнью викингов»
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Общество — 2 Января 2024, 16:49
В Долгопрудненскую больницу поступил 77-летний мужчина с жалобами на онемение и невозможность двигать безымянным пальцем левой руки. Врачи диагностировали у пациента контрактуру Дюпюитрена или, как ее еще называют, «болезнь викингов» - ладонный фиброматоз, то есть рубцовые деформации и укорочение сухожилий в области кисти, которые приводят к сгибанию и фиксации пальцев в неестественном положении и невозможности их полностью разгибать. Было принято решение о плановой операции, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Спровоцировать болезнь может целый ряд факторов: возрастные проблемы: артриты, артрозы, хронические травмы поверхности ладони, связанные с тяжелыми условиями труда, вредные привычки, недостаток кровообращения, а
лечение этого недуга - только оперативное. В ходе операции были удалены патологически измененные участки сухожилия, которые и ограничивали функцию кисти. Сложность вмешательства заключается в том, чтобы не
затронуть нервно-сосудистые пучки, так как их повреждение грозит самыми неприятными последствиями», - отметил заведующий травмацентром Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.
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