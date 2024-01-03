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В Подмосковье можно бесплатно покататься на каруселях
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Января 2024, 17:24
Карусели, установленные по программе губернатора в подмосковных парках и на общественных территориях, становятся одними из главных точек притяжения в регионе, передает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«Губернаторские карусели пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Первые карусели были установлены в регионе в 2018 году и с тех пор на них покатались более 2 млн человек. Благодаря яркому авторскому дизайну эти аттракционы стали не только развлечением, но и настоящим украшением парков и общественных территорий, на которых они установлены, тем самым превратив их в точки притяжения. Кроме того, покататься на таких каруселях можно бесплатно», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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