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Энергетики приняли дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения в морозы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Января 2024, 17:25
В связи с установившимися в Подмосковье сильными морозами (согласно прогнозу синоптиков в ночные часы ожидается понижение температуры наружного воздуха до – 30 °С) в компании «Россети Московский регион» приняты дополнительные меры для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса в новогодние и рождественские праздники, информирует пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.
К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 303 бригады в составе 1 тыс. 198 человек и 363 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения. 144 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 49 995 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.
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