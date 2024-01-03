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Вице-губернатор Подмосковья исполнил новогоднюю мечту мальчика из Мариуполя
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Января 2024, 17:26
В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» вице-губернатор региона Евгений Хромушин вручил ваучер на тур поездку в Санкт-Петербург 16-ти летнему Володе Тимченко из Тельмановского района Мариуполя, информирует пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«Володя мечтает поехать в город-герой Ленинград, в Санкт-Петербург, так как увлекается историей. Это замечательный выбор для будущего историка. С радостью организовали Владимиру эту экскурсию в "Зимний" зимой и конечно же он увидит этот прекрасный город и великолепную замершую Неву», - отметил Евгений Хромушин.
Уже на протяжение нескольких лет Московская область принимает участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний". В этом году в акции участвуют дети из подшефных подмосковному региону территорий: Новоазовского, Тельмановского районов и города Мариуполь, дети участников и героев СВО, а также дети-сироты и малообеспеченные.
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