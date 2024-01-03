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Главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия»
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Общество — 3 Января 2024, 17:27
На стенде Вологодской области на Международной выставке-форуме «Россия» главному Деду Морозу страны передали часть писем Почты Деда Мороза из парков Московской области, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Хочу поблагодарить Вологодскую область за теплый прием и за то, что дети из Подмосковья смогли вручить письма настоящему Деду Морозу. Конечно же, мы передали не все письма. Поэтому большинство из них доставят в резиденцию Дедушки Мороза в Великий Устюг», – рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Юные жители Московской области рассказали Дедушке о своих заветных мечтах и желаниях, спели вместе традиционную новогоднюю песню «В лесу родилась елочка», прочитали стихи и получили подарки. После встречи с ребятами Дед Мороз отправился на экскурсию по стенду Московской области.
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