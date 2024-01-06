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Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Января 2024, 16:52
Старший прапорщик легендарной 45-й бригады посмертно удостоен звания Героя России. У бойца осталась супруга Ирина и четверо детей – 12-летний Денис, 8-летний Кирилл и 4-летние двойняшки Алина и Алена. В конце декабря в рамках губернаторской Премии «Мы рядом. Доброе дело» они всей семьей поднялись на сцену, где Андрей Воробьев передал им государственную награду - медаль «Золотая звезда», которой их папа и муж был также удостоен посмертно, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Я здесь сегодня, чтобы поздравить вашу семью, семью героя. 45-я бригада – это особые ребята, это братство. Хочется в канун большого праздника вас обнять. Понятно, что никто не сможет заменить отца, но мы будем рядом с вами. В Московской области много героев, потому что воинских подразделений у нас достаточно. Мы стараемся уделять внимание, помогать. Очень часто это происходит благодаря командованию и супругам бойцов, которые держатся вместе – проводятся совместные мероприятия для детей, какие-то выезды. Мне было очень приятно, большая честь вручать вам медаль от Президента. Никто в зале не мог сдержать слез. Когда вы вышли на сцену с 4 детьми, мы еще раз ощутили всю глубину нашей ответственности», - сказал Андрей Воробьев.
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