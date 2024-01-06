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В первые 20 домов в мкр Климовск, где произошла авария на котельной, уже пришло тепло
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Января 2024, 16:52
В ближайшее время к блочно-модульной котельной подключат подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. Также в течение суток тепло придет и в оставшиеся 153 МКД, которые попали под ограничение подачи отопления, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ранее на котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом жителей мкр Климовск, из-за скачка напряжения на теплосети произошел гидравлический удар, что повлекло за собой утечку в нескольких местах.
«Мы запустили один из трех котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, где произошла авария в связи с отключением электроснабжения. В 20 из 173 домов уже подали тепло. Сейчас составляем график, как только наладим подачу отопления в половину МКД, запустим второй котел, который уже опрессовали. В течение полутора часов также подключим к блочно-модульной котельной местную больницу», - отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
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