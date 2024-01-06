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Температура в МКД в мкр Выстрел г.о. Солнечногорск начала подниматься
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Января 2024, 16:53
Местные жители пожаловались на перебои с отоплением и горячей водой в квартирах в бывшем военном городке - мкр Выстрел. Сейчас местная котельная находится в собственности Минобороны, в планах перевести ее на баланс муниципалитета, чтобы включить в госпрограмму и модернизировать объект теплоснабжения, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Сегодня я выехал в мкр Выстрел. Здесь у нас заниженная температура на ведомственной котельной, которая пока принадлежит Министерству обороны. Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. Сегодня уже запустили один дополнительный котел КВГМ, в 19.00 будем делать дополнительный пуск еще одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле. Сделаем все возможное, чтобы жители почувствовали тепло, - сказал министр энергетики региона Александр Самарин. - Ситуация в области связана с устойчивыми морозами, прерыванием электроэнергии. Очень много людей выехало за город для празднования Нового года. При этом большинство дачных домов подключены по третьей категории надежности, рассчитаны на пребывание в них до 24 часов. Сейчас правительство Московской области, «Россети» и «Мособлэнерго» работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро восстанавливать прерывания электроэнергии, связанные с перегрузками, которые сейчас происходят».
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