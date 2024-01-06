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В Подмосковье с начала года проиндексированы социальные выплаты
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Января 2024, 16:53
В этом году в Подмосковье социальные выплаты уже проиндексированы на 6%, передает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«Таким образом минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 - 17,7 тысяч рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи», - рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Как добавили в Министерстве социального развития региона, индексация социальных выплат ежегодная и проводится с целью повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тем, кто в ней нуждается.
«Уже с января этого года выплаты в увеличенном размере у нас в регионе получат свыше 250 тысяч жителей. Проиндексированы выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума. Индексация автоматическая, и льготникам не нужно писать никаких заявлений, в конце января выплаты придут уже в новом размере», - добавили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
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