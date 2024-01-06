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Сегодня вечером в мкр Климовск г.о. Подольск восстановят подачу тепла и ГВС
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Января 2024, 16:54
Ранее на котельной Климовского патронного завода, обеспечивающей теплом жителей мкр Климовск, из-за скачка напряжения на теплосети произошел гидравлический удар, что повлекло за собой утечку в нескольких местах. Под ограничение подачи тепла попали 173 МКД, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Всю ночь там посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. Сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. Вместе с этим готовят к работе второй, дополнительный котел. Тепло уже начало поступать в дома.
«На ведомственной котельной Климовского патронного завода произошла авария в связи с отключением электроснабжения. При повторном запуске был гидроудар с тремя порывами. Так как котельная ведомственная, более того - режимная, о том, что запустить ее не получится, нас проинформировали достаточно поздно. Как только мы получили информацию, собрали здесь аварийные бригады практически со всей Московской области – «Мытищинская теплосеть», «Подольская теплосеть» и специализированные учреждения МОСВС. В течение ночи мы ликвидировали практически все протечки на территории завода, достаточно сложная сварка была. Сейчас заполняем систему и планируем в ближайшее время запустить котел», - сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
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