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В Подмосковье увеличили время проезда по Володарскому и Каширскому шоссе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2024, 12:24
В первую рабочую неделю нового года специалисты Центра безопасности и дорожного движения Московской области скорректировали режим работы пяти светофоров, работы провели в Химках и Ленинском округе, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«В Химках увеличили время выезда из ЖК "Город Набережных", скорректировав режим светофора на ул. Набережная, 27», - говорится в сообщении.
В Ленинском округе увеличили время проезда по Каширскому шоссе, синхронизировав два светофора на пересечениях Каширского и Володарского шоссе у остановки «Поворот на Молоково» и Каширского и Белокаменного шоссе у остановки «Петровское». Также время проезда увеличили по Володарскому шоссе и синхронизировали два светофора на пересечениях Островского и Володарского шоссе у остановки «Поворот на Остров» и Володарского шоссе и ул. Василия Молокова в селе Молоково.
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