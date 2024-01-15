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В праздники более 4,6 млн поездок совершили пассажиры по социальным картам в автобусах Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2024, 12:25
За прошедшие новогодние праздники, с 30 декабря по 8 января, жители и гости региона совершили порядка 4,6 млн поездок на автобусах с помощью социальных карт, наибольшее число льготных поездок в новогодний период зафиксировано в Коломне - 272 тыс. транзакций, на втором месте Подольск – 227 тыс., а на третьем – Балашиха с показателем в 217 тыс. оплат, информирует пресс-служба Минтранса региона.
«В этом году, несмотря на морозную погоду, в общественном транспорте Подмосковья за время новогодних праздников проехало более 4,6 млн льготных пассажиров, которые фиксировали свои поездки по социальным картам. Это составляет почти 43% от общего числа поездок за первую неделю года. Отмечу, что основными категориями льготных пассажиров являются: пенсионеры, ветераны труда, жители предпенсионного возраста, дети из многодетных семей и инвалиды III группы, - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. - Напомню, что в Подмосковье для льготных категорий граждан Московской области доступен бесплатный проезд на почти 2 тыс. маршрутах, вне зависимости от того, социальный это маршрут или коммерческий».
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