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В Павловском Посаде фермерское хозяйство получило в аренду 105 га земли
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2024, 12:25
Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Добрый Фермер» предоставлено в аренду два земельных участка сельхозназначения общей площадью 105 гектаров сроком на 5 лет, земля будет использоваться для расширения сельхозпроизводства, передает пресс-служба Миноблимущества.
«КФХ "Добрый фермер" создано полтора года назад в с. Воскресенское. За это время появилась своя ферма из 15 коров, 100 мелкого рогатого скота - козы, бараны и 26 свиней. Молоко и мясо реализуют среди местных жителей. Занимаются также выращиванием картофеля. В 2023 году собрано 670 тонн. Хозяйство снабжает картофелем больницы и детские сады как в Павловском Посаде, так и Богородском округе», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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