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Свыше 120 нарушений при размещении рекламы зафиксировали в Подмосковье с начала января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2024, 12:53
Свыше 120 нарушений при размещении рекламных материалов зафиксировали в Подмосковье за две недели января, информирует пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«С начала месяца в отраслевой системе СКПДИ зафиксировано 121 нарушение при размещении информационных материалов. Мы не раз говорили о минусах такого способа продвижения, но некоторые предприниматели до сих пор распространяют объявления и брошюры, расклеивая их на объектах благоустройства. Такой формат рекламы в первые дни января был особенно популярен в Лыткарино, Люберцах и Одинцовском, где зафиксировано свыше 40 замечаний», - говорится в сообщении.
В ГУСТ МО напомнили размер штрафов за размещение незаконной рекламы. Физическим лицам придется пополнить бюджет на сумму от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, должным лицам — от от 5 до 10 тыс. рублей, а юридическим от 10 до 30 тыс. рублей.
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