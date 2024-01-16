16января 2024
вторник
|
Более 500 нарушений в содержании выявили на прошлой неделе через камеры «Безопасный регион» в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 16 Января 2024, 12:56
Более 500 нарушений в содержании выявили на прошлой неделе через камеры «Безопасный регион»м в Подмосковье, информирует пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«На прошлой неделе с помощью цифровых технологий выявили 565 замечаний в содержании. Так, в объективы камер "Безопасного региона", установленных в Балашихе, попали 100 недочетов, в Истре — 80, 54 — обнаружили в Коломенском. Больше всего дефектов касалось несвоевременной уборки снега и его вывоза, а также переполнения контейнерных площадок. Все нарушения сразу же передаются в работу специалистам с определенным сроком на устранение», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 -2
вечером -1 -3 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры