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УФАС Подмосковья оштрафует ООО «Солнечный фактор» на 10,6 млн рублей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2024, 12:57
Московским областным УФАС России в отношении ООО «Солнечный фактор» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 10,6 млн рублей, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Агроцентрсбыт" и ООО "Солнечный фактор" в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проведенных ФГБНУ Федеральным научным центром "Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства", предметами которых являлось закупка кормов для селекционной птицы, комбикормов для КРС для нужд филиала СГЦ "Смена"» - говорится в сообщении.
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