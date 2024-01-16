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В Долгопрудном врачи спасли женщину, которая могла лишиться ноги из-за опухоли матки размером с мяч
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Общество — 16 Января 2024, 12:58
В Долгопрудненскую больницу поступила 44-летняя женщина с тромбозом вен левой ноги. Выяснилось, что это произошло из-за гигантской опухоли матки, которая сдавила подвздошную вену и тем нарушила кровоток в ноге,
вызвав тромбоз, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Тромбоз вен ног грозил тромбоэмболией легочной артерии или возможной ампутацией ноги, когда нарушенное кровоснабжение привело бы к отмиранию мягких тканей. Угроза жизни или возможная инвалидизация были очевидны, и операцию нужно было делать незамедлительно. Для остановки кровотечения, а также профилактики тромбоэмболии легочной артерии мы выполнили пликацию нижней полой вены, то есть прошили вену для невозможности прохода тромбов, и установили фильтр, затем удалили миому матки», - рассказал доктор медицинских наук, заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
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