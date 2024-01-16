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Губернатор: В Климовске к теплоснабжению подключен каждый дом, работают почти все образовательные учреждения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2024, 13:00
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями Климовска, а также учителями и учащимися гимназии им. Подольских курсантов, которая сегодня возобновила работу. Сейчас во все МКД этого микрорайона пришло тепло, открылись дошкольные и школьные учреждения, за исключением одного корпуса гимназии, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
В спорткомплексе «Юность» Андрей Воробьев проверил, как решаются вопросы жителей. Здесь работают представители Фонда капитального ремонта, ГУСТ, управляющей компании, «Мособлэнерго», местной администрации, социальных служб, ЖКХ, волонтеры.
«Их задача – принять заявку и отработать, - сказал Андрей Воробьев. - У нас 176 домов в Климовске, тепло есть во всех из них. Большая работа предстоит и по подвалам. Более 130 из них нужно очистить, провести санитарную обработку, вывезти строительный мусор. Фонд капитального ремонта выполнит эту работу до 1 сентября».
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