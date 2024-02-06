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Более 500 дефектов в содержании территорий зафиксировали камеры «Безопасный регион» за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Февраля 2024, 22:16
Сотрудники Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области успешно используют камеры системы «Безопасный регион», информирует пресс-служба ведомства.
«Они стали значимым цифровым помощником для специалистов, позволяя проводить проверки без предупреждения и определять реальную ситуацию на местах. Охватывая множество объектов надзора, таких как контейнерные площадки, дворы, общественные территории и игровые зоны для детей, камеры обеспечивают полную прозрачность работы коммунальных служб», - говорится в сообщении.
За последнюю неделю с использованием цифровых технологий было выявлено более 500 нарушений в содержании территорий. Например, система «Безопасный регион» помогла обнаружить свыше 130 недостатков в Истре, 68 - в Коломне, а также более 30 - в Люберцах, Волоколамске и Балашихе. Наиболее распространенные замечания связаны с несвоевременной уборкой и вывозом снега, а также переполненными контейнерными площадками. Все замечания оперативно передаются специализированным службам для устранения с установленными сроками.
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