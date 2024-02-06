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Соглашение о сотрудничестве подписано между бизнес-омбудсменами Подмосковья и Волгоградской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Февраля 2024, 22:17
Шестого февраля в приемной подмосковного бизнес-омбудсмена Владимира Головнева состоялось подписание Соглашения о взаимодействии с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольгой Устиновой, передает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
«На протяжении 10 лет существования института по защите прав бизнеса мы плотно сотрудничали с нашими волгоградскими коллегами, а сегодня - оформили эти отношения на бумаге. Уверен - наша дальнейшая работа будет не менее успешной», - сказал бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.
В ходе обмена мнениями Ольга Устинова рассказала о мерах поддержки предпринимателей в регионе, стимулирующих развитие благоприятного климата для ведения бизнеса. Владимир Головнев поделился положительной практикой восстановления нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности в Московской области.
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