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Андрей Воробьев: В этом году в Лобне реконструируют дорогу к Шереметьево
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Февраля 2024, 22:18
В этом году в Лобне реконструируют дорогу к Шереметьево, построят развязку с Рогачевским шоссе, откроют поликлинику и одну из самых больших школ в Подмосковье. Стратегию развития городского округа губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с Анной Кротовой – в январе она стала временно исполнять полномочия главы, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Мы с вами долго работали в правительстве Московской области в сфере транспорта и дорожного обеспечения. Сейчас вы возглавляете Лобню - городской округ, который прилегает к большому хабу Шереметьево. Мы вместе запускали Северный обход Лобни - в 2024 году должны окончательно завершить его строительство. Еще одна очень важная дорога – Лобненское шоссе, - отметил Андрей Воробьев. - Знаю, что в первые дни вашей работы вы сразу начали встречаться с жителями. Сейчас ваша задача - собрать сильную команду. Лобня - важный округ. Здесь большие инвестиции в рамках президентских проектов – это и Северный обход, и строительство социальных объектов. Поэтому будем вам во всем оказывать поддержку».
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