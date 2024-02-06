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Андрей Воробьев: Все, что касается цифровизации, мероприятий, которые мы реализуем, должен оценивать человек
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Февраля 2024, 22:19
Сегодня в рамках форума Национальных достижений на выставке «Россия» подвели промежуточные итоги президентской программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с 2019 года, а также определили основные направления развития до 2030-го. Андрей Воробьев рассказал, как она реализуется в Подмосковье, передает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«В каждом министерстве мы стараемся сделать человека, который занимается цифровой трансформацией, ключевым игроком. Дмитрий Николаевич (Чернышенко, зампред Правительства РФ), большое спасибо, что Московскую область и ряд других регионов вы используете как экспериментальные площадки. Я считаю, что это умно, потому что если эксперимент работает, если он себя зарекомендовал, то можно дальше его внедрять во всех регионах,- сказал губернатор Подмосковья, Председатель комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» Андрей Воробьев. - Наш Президент говорит: «Внедряйте трансформацию везде, где это делает жизнь человека лучше». Все, что касается цифровизации, мероприятий, которые мы реализуем, должен оценивать человек».
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