07февраля 2024
среда
|
Врач-гинеколог решила жилищный вопрос благодаря программе «Социальная ипотека» в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Февраля 2024, 22:19
Участие в программе «Социальная ипотека» позволило врачу из городского округа Химки поселиться рядом с работой, передает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Акушер-гинеколог ГБУЗ МО "Химкинская областная больница" Анна Якубяк переехала в Подмосковье из Санкт-Петербурга два года назад», - говорится в сообщении.
По собственному признанию, профессию выбрала еще в школе.
«Считаю ее одной из самых престижных. В моей семье медицинских работников нет, а так хотелось помогать людям! Окончательно с узкой специализацией определилась на 4 курсе медицинского университета, когда проходили цикл по акушерству. Привлекло непередаваемое счастье и радость в глазах женщин, которые давали начало жизни маленькому человеку!» — рассказывает она.
Возможности по решению жилищных проблем, которые есть в Московской области, стали для петербурженки приятным сюрпризом.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -5 -7
утром -6 -8 днем -3 -5
Котировки
Партнеры