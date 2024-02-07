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Семья медработника переезжает в собственную квартиру благодаря «Социальной ипотеке» в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2024, 11:34
Медсестра из городского округа Пушкинский вместе с мужем и детьми готовится к новоселью в просторной «трешке», взятой по программе «Социальная ипотека», информирует пресс-служба Минжилполитики региона.
«Обладательница жилищного сертификата Юлия Томинова родилась в Ростовской области», - говорится в сообщении.
В детстве мечтала о профессии педагога, однако стала медиком. Женщина признается, что совсем не жалеет об этом.
«Мне всегда нравилось общение и контакт с людьми. Хотелось помогать или чему-то обучать. Очень хотелось стать учителем, но мама посоветовала пойти на медицинского работника. Вот так я поступила на медицинскую сестру, а затем получила второе образование фельдшера скорой помощи. Стаж уже 13 лет», — делится она.
Несколько лет назад вместе с мужем Юлия переехала к родственникам в Подмосковье. На новом месте работы в ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. В.Н. Розанова», узнав о жилищных проблемах молодой семьи, медсестре предложили принять участие в программе «Социальная ипотека».
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