07февраля 2024
среда
|
Более 10 тыс. вызовов, поступивших в Систему-112 Подмосковья, были переданы в другие регионы
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 7 Февраля 2024, 11:35
Служба спасения Подмосковья оказывает помощь не только на территории области, но и за ее пределами, информирует пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Не редко бывают случаи, когда жители Московской области обращаются на единый номер "112" с просьбой оказать помощь своим родным и близким в другом регионе. А в чрезвычайных ситуациях важна каждая минута. Для оказания оперативной помощи в таких случаях были заключены соглашения об информационном взаимодействии с соседними областями», - говорится в сообщении.
На данный момент Система-112 Московской области имеет соглашения об информационном взаимодействии со службами 112 Москвы, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской и Ярославской областей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
вечером -3 -5 ночью -8 -10
Котировки
Партнеры