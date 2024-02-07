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Соглашение о взаимодействии подписано между бизнес-омбудсменами Подмосковья и ХМАО
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2024, 11:36
Соглашение о взаимодействии подписано между бизнес-омбудсменами Подмосковья и ХМАО, информирует пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.
«Межрегиональное взаимодействие – важная составляющая нашей работы. Обмен опытом позволяет находить более эффективные пути решения возникающих у бизнеса вопросов. Вот и сегодня, подписывая Соглашение о взаимодействии с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе Ириной Каск, мы рассчитываем на системной основе разрабатывать предложения по формированию благоприятного предпринимательского климата в наших регионах», - прокомментировал Владимир Головнев.
Помимо подписания документа, бизнес-омбудсмены обменялись мнениями по текущей ситуации в бизнесе, рассказали о созданной в Подмосковье уникальной сети общественных приемных в городских округах, о практике досудебного урегулирования споров в рамках Центра медиации, о системном взаимодействии с экспертным и предпринимательским сообществами в рамках работы Экспертного и Общественного советов, поделились имеющимся опытом по нормотворчеству и правовому просвещению.
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