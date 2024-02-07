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В Аникеевке со стороны Волоколамского шоссе приступили к устройству опор путепровода возле ж/д
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Общество — 7 Февраля 2024, 11:37
В рамках строительства путепровода в Аникеевке со стороны Волоколамского шоссе приступили к устройству свайного фундамента под опору № 6, которая будет расположена в непосредственной близости от железной дороги. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск».
«Параллельно на данном участке завершен монтаж балок пролетного строения путепровода между опорами № 8-12. Осуществляется поставка металлоконструкций пролетных строений для их последующего монтажа между опорами № 4-7, также ведется строительство ливневой канализации, рядом с железнодорожной станцией идет устройство парковочного пространства и площадки Северного ТПУ», - сказано в сообщении.
Со стороны Новорижского шоссе продолжается устройство опор № 1-5 и подпорных стен. Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1, 4 км, из них длина путепровода 410 м. Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.
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