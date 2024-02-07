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Пушкинские врачи впервые провели слухулучшающую операцию 44-летнему пациенту
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2024, 11:38
В ЛОР-отделение Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. поступил 44-летний мужчина, который в течение последних лет отмечал у себя снижение слуха. После проведенного обследования врачи выявили у
него перфорацию - отверстие в барабанной перепонке. Такое состояние ухудшало слух и приводило к частым отитам, из-за попадания воды, передает пресс-служба ведомства.
«Под общим наркозом мы провели тимпанопластику - реконструкцию поврежденной перепонки с использованием собственного трансплантата. Мы взяли фрагмент козелка - хрящевого выступа у основания ушной раковины и
закрыли им дефект перепонки. Такая микрохирургическая слухулучшающая операция проведена в нашей больнице впервые, вмешательство прошло успешно и заняло около часа», - рассказал заведующий лор-отделения Пушкинской больницы Богдан Кулешов.
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