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Стартует регистрация на Кубок Александра Большунова в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2024, 11:39
Прием заявок на участие в «Кубке трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова» по лыжным гонкам стартует 6 февраля. Турнир состоится 20 февраля на трассе областной спортивной школы «Истина» в деревне Головино (г.о. Истра), информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«По доброй традиции турнир объединит юных любителей лыжных гонок в возрасте до 18 лет. Для шести возрастных категорий будут подготовлены разные дистанции и маршруты: 500 м, 1 км, 2 км, 3 км и 5 км. Самая младшая возрастная группа – дети 8 лет и младше. В предыдущем розыгрыше Кубка самой юной участницей соревнований стала трёхлетняя Таня Марченкова из Одинцовского округа», - говорится в сообщении.
Регистрация участников открыта на сайте. Участие в соревнованиях бесплатное, количество слотов ограничено.
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