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Минтранс Подмосковья призывает быть аккуратными на дорогах во время снегопада
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2024, 11:39
Синоптики объявили о надвигающемся на Московский регион циклоне «Ольга», который принесет рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы. Морозы усилятся, возможна метель с ухудшением видимости до 500 метров. Минтранс Подмосковья призывает по возможности минимизировать поездки на личном транспорте и быть предельно аккуратными на дорогах, передает пресс-служба ведомства.
«Дорожные службы Подмосковья взаимодействуют с экстренными службами, и будут работать по погодным условиям, обеспечивая безопасный проезд. По прогнозам, снегопад продолжится до четверга, также возможны небольшие осадки в выходные. Температура до конца недели будет колебаться до -15° днём и до -23° ночью. Будьте аккуратны при вождении, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на телефон, осторожно проезжайте пешеходные переходы, повороты, мосты и эстакады», - говорится в сообщении.
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