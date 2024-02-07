07февраля 2024
среда
|
УФАС Подмосковья включит ООО «ВОСКРЕСЕНОЧКА» в реестр недобросовестных поставщиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 7 Февраля 2024, 11:40
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Управление благоустройства городского округа Мытищи Московской области», в отношении ООО «ВОСКРЕСЕНОЧКА» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на работы по благоустройству участков веломаршрута "Вело-1". В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», - говорится в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
вечером -3 -5 ночью -8 -10
Котировки
Партнеры