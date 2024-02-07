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Почти 240 «земских докторов» и «земских фельдшеров» планируют привлечь в этом году в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2024, 11:41
В Московской области начался прием заявок на участие в программе «Земский доктор»/ «Земский фельдшер». Сделать это можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации. Программа призвана поддержать медицинских работников, которые трудоустраиваются на работу в сельские территории. Так, «земские врачи» получают единовременную денежную выплату до 1,5 млн рублей, а «земские фельдшеры» – до 750 тыс.
рублей, в зависимости от удаленности территории, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«В Подмосковье реализован комплекс мер соцподдержки для медицинских работников. Это и программы, направленные на решение жилищных вопросов - например, социоптека, компенсация аренды жилья, и программы, по которым можно получить единовременные выплаты, и другие. В этом году в Подмосковье планируют привлечь 239 «земских докторов» и «земских фельдшеров. А всего с 2012 года, благодаря программе, в подмосковные деревни и сёла трудоустроились, более 2,3 тыс. врачей и фельдшеров», - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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