08
февраля 2024
четверг
 
Главная  /  Общество  /  Более 55 тыс. знаков ГТО получили жители Подмосковья за 2023 год

Более 55 тыс. знаков ГТО получили жители Подмосковья за 2023 год

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Февраля 2024, 16:27

В 2023 году жители Московской области получили 55 572 знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«ВФСК "Готов к труду и обороне" с каждым годом набирает популярность среди активных жителей Московской области», - говорится в сообщении.

С начала 2023 года знаки отличия получили свыше 55 000 жителей региона, что на 10 000 знаков больше по сравнению с 2022 годом. Напомним, в 2022 году знаки отличия ГТО получили 44 850 человек.

​«В 2023 году жители региона получили более 55 000 знаков отличия: среди них 27 484 золотые, 15 978 серебряных и 12 110 бронзовых. Во всех муниципалитетах Подмосковья есть центры тестирования, где созданы условия для испытаний в каждой возрастной группе. Напомню, для абитуриентов знаки ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в колледж или ВУЗ», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -11 -13
ночью -12 -14 утром -13 -15
Котировки
USD ЦБ РФ 91,1514 0.4672
EUR ЦБ РФ 98,0936 0.6496

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 