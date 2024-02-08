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Более 55 тыс. знаков ГТО получили жители Подмосковья за 2023 год
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Февраля 2024, 16:27
В 2023 году жители Московской области получили 55 572 знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
«ВФСК "Готов к труду и обороне" с каждым годом набирает популярность среди активных жителей Московской области», - говорится в сообщении.
С начала 2023 года знаки отличия получили свыше 55 000 жителей региона, что на 10 000 знаков больше по сравнению с 2022 годом. Напомним, в 2022 году знаки отличия ГТО получили 44 850 человек.
«В 2023 году жители региона получили более 55 000 знаков отличия: среди них 27 484 золотые, 15 978 серебряных и 12 110 бронзовых. Во всех муниципалитетах Подмосковья есть центры тестирования, где созданы условия для испытаний в каждой возрастной группе. Напомню, для абитуриентов знаки ГТО дают дополнительные баллы при поступлении в колледж или ВУЗ», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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