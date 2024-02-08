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Порядка 5,5 тыс. процедур ЭКО по ОМС проведут жительницам Подмосковья в этом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Февраля 2024, 16:29
В Московской области женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме, проведение процедур ЭКО и криопереноса реализуются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в национальный проект «Демография», информирует пресс-служба Минздрава региона.
«При наличии медицинских показаний женщина может воспользоваться современными репродуктивными технологиями, такими как ЭКО и криоперенос. Важно, что в Подмосковье услуга выполняется бесплатно, по полису ОМС. Всего на этот год запланировано проведение порядка 5,5 тыс. процедур ЭКО», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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